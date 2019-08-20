Маррей рассказал о своем состоянии после сенсационного поражения от Сандгрена

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, как чувствует себя после поражения от американца Тенниса Сандгрена (6:8, 5:7) на турнире в Уинстон-Салеме. Он отметил, что полностью показать свой уровень ему вновь помешала старая травма тазобедренного сустава.

«Какие-то вещи мне удавались лучше, чем в предыдущем матче с Гаске», — приводит слова Маррея Marca. «По сравнению с турниром в Цинциннати мои подачи и удары стали немного точнее, а ряд элементов делались проще. Все это стало возможно благодаря физическому состоянию, которое постепенно приходит в норму. По ходу матча с Сандгреном я сумел полностью вовлечься в игру и не чувствовал боли в тазобедренном суставе».

Ранее Энди Маррей уступил в первом же раунде турнира в Цинциннати. Его обидчиком стал французский теннисист Ришар Гаске (4:6, 4:6).