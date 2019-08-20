Британец Энди Маррей проиграл в первом круге турнира в Уинстон-Салеме (США) местному спортсмену Теннису Сандгрену — 6:8 (7:10), 5:7.

Ранее Маррей уступил в первом круге турнира в Цинциннати. Напомним, он восстанавливался большую часть прошлого сезона после операции на тазобедренном суставе. Накануне Australian Open он заявил, что уходит из большого тенниса, но после турнира игрок сказал, что готов лечь на повторную операцию, чтобы вернуться в спорт.