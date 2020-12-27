Маррей получил wild card на Открытый чемпионат Австралии
27 декабря 2020, 15:39
Британец Энди Маррей получил специальное приглашение (wild card) в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, информирует The Age. Также wild card получил австралиец Танаси Коккинакис.
«Мы приветствуем Энди в Мельбурне с распростертыми объятиями. Он был неотъемлемой частью таких невероятных матчей и сюжетных линий», — сказал директор турнира Крэйг Тайли.
Напомним, Маррей в январе 2019 года объявил о завершении карьеры из-за травмы бедра. После этого он перенес операцию и вернулся к тренировкам.
Последний раз Маррей выступал в октябре.
Australian Open пройдет в Мельбурне 8-21 февраля.
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