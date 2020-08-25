Маррей победил Зверева во втором раунде турнира в Нью-Йорке

В матче второго раунда турнира ATP в Нью-Йорке (США) британский теннисист Энди Маррей победил представителя Германии Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5). В третьем сете Зверев подавал на матч при счете 5:4 в свою пользу, но в итоге упустил победу.

Матч продолжался два часа и 32 минуты. В следующем раунде британец сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания) — Александр Зверев (Германия, 5) — 3:6, 6:3, 7:5

Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — Ришар Гаске (Франция) — 7:5, 6:1

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада, 12) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:4

Джон Изнер (США, 16) — Джон Миллмэн (Австралия) — 4:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

Райлли Опелка (США) — Диего Шварцман (Аргентина, 9) — 6:3, 7:6 (7:4)