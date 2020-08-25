Маррей победил Зверева во втором раунде турнира в Нью-Йорке
В матче второго раунда турнира ATP в Нью-Йорке (США) британский теннисист Энди Маррей победил представителя Германии Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5). В третьем сете Зверев подавал на матч при счете 5:4 в свою пользу, но в итоге упустил победу.
Матч продолжался два часа и 32 минуты. В следующем раунде британец сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Энди Маррей (Великобритания) — Александр Зверев (Германия, 5) — 3:6, 6:3, 7:5
Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — Ришар Гаске (Франция) — 7:5, 6:1
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада, 12) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:4
Джон Изнер (США, 16) — Джон Миллмэн (Австралия) — 4:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)
Райлли Опелка (США) — Диего Шварцман (Аргентина, 9) — 6:3, 7:6 (7:4)