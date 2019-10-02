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Маррей обыграл Норри во втором раунде турнира в Пекине

10:40
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Британский теннисист Энди Маррей обыграл своего соотечественника Кэмерон Норри (7:6(8:6), 6:7(4:7), 6:1) во втором раунде турнира АТР в Пекине (Китай).

Матч продолжался два часа и 54 минуты. В следующем раунде Маррэй сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Чжан Чжичжень (Китай)

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — 7:6(8:6), 6:7(4:7), 6:1

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