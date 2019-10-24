Марат Сафин: «У меня очень мало друзей»

Бывший теннисист Марат Сафин признался, что друзей у него немного.

— Общаюсь с ребятами-испанцами, с которыми вырос, — сказал Сафин. — Еще есть тренеры Рублева и Хачанова. С остальными не пересекаемся. Разные интересы, разные жизни. У меня очень мало друзей. Я просто знаю много людей. Очень аккуратен с термином друг.

— Когда хреново, кому вы звоните?

— Никому. Я научился вопросы решать сам. Мне не нужно, чтобы меня спасали. Могу набрать определенному количеству людей по определенным вопросам. Есть несколько людей, с которыми я могу по-человечески посоветоваться. Или если нужно узнать о чем-то, в чем не разбираюсь. Но это не кумиры и не старшие товарищи. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Полностью интервью Марата Сафина — скоро в «СЭ»