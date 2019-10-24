Марат Сафин: «Новое поколение российских теннисистов может стать лучше нас»
14:00
Двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России Марат Сафин считает, что новое поколение российских теннисистов может превзойти результаты своих предшественников.
— Новое поколение российских теннисистов может превзойти ваши с Кафельниковым и Давыденко успехи?
— Да, они могут стать лучше нас, это и называется эволюцией. Когда новое поколение оказывается лучше старого. У них потенциал есть. Но пока, думаю, с нами сравнивать нельзя. Когда ребята станут первыми-вторыми и будут выигрывать Шлемы, тогда можно будет. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)
Большое интервью Марата Сафина — здесь
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...