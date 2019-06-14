Маннарино в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе обыграл Гоффена и вышел на Чорича

Французский теннисист Андреа Маннарино в 1/4 финала турнира в Голландии в трех сетах взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном – 4:6, 7:5, 6:3.

За право выйти в финал соревновний француз поспорит с хорватом Борной Чоричем, который посеян на турнире в Голландии под вторым номером.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 637 750 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Адриан Маннарино (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия, 5) – 4:6, 7:5, 6:3