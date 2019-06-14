Маннарино в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе обыграл Гоффена и вышел на Чорича

Французский теннисист Андреа Маннарино в 1/4 финала турнира в Голландии в трех сетах взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном – 4:6, 7:5, 6:3.
За право выйти в финал соревновний француз поспорит с хорватом Борной Чоричем, который посеян на турнире в Голландии под вторым номером.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 637 750 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Адриан Маннарино (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия, 5) – 4:6, 7:5, 6:3
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