Маннарино по-русски поздравил Рублева с победой на «ВТБ-Кубке Кремля»
11:30
Француз Адриан Маннарино поздравил россиянина Андрея Рублева с завоеванием второго титула в карьере на «ВТБ Кубке Кремля».
— Поздравляю, мой друг! — написал Маннарино на русском в своем Twitter.
— Спасибо! Поздравляю с хорошей неделей и удачи в оставшейся части сезона, — написал ему в ответ Рублев.
Thank you!) congrats with the good week and good luck for the rest of the season ? https://t.co/RqkEs5KjDf— Andrey Rublev (@AndreyRublev97) October 24, 2019
Лучший день рождения Рублева. Он выиграл турнир в Москве и не смог сдержать слез
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