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Мама Маррея: «В один момент Энди не смог самостоятельно надеть носки»

17:15
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Джуди Маррей, мама британца Энди Маррея, прокомментировала его победу на турнире в Антверпене (Бельгия) после долгой реабилитации. Этот финал стал для Маррея первым после того, как он перенес операцию по протезированию тазобедренного сустава.

— Я видела его страдания, — цитирует Джуди Маррей Sport24.co.za. —  Это разбивало мне сердце. Завоевание титула — большая радость, но настоящим успехом было то, что он смог играть без боли и ходить без костылей. В один момент он не смог самостоятельно надеть носки и завязать шнурки. Игра в теннис был наименьшей проблемой.

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