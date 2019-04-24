Американец Маккензи Макдональд вышел в следующий раунд турнира ATP в Барселоне, обыграв в двух сетах Жиля Симона из Франции.
В третьем круге Макдональд встретится с седьмым сеяным соревнований россиянином Даниилом Медведевым.
В другой встрече дня испанец Давид Феррер победил Люку Пуя из Франции.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 609 135 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Маккензи Макдональд (США) – Жиль Симон (Франция, 11) – 6:3, 6:2
Давид Феррер (Испания, WC) – Люка Пуй (Франция, 15) – 6:3, 6:1