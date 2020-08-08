Сегодня, 8 августа, исполняется 39 лет знаменитому швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру. Он является рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (20).

Федерер непрерывно входил в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде с октября 2002 года по ноябрь 2016 года. В общей сложности Федерер выиграл 111 турниров ATP (из них — 103 в одиночном разряде). Теннисист становился обладателем Кубка Дэвиса 2014 года в составе национальной сборной Швейцарии. Он является олимпийский чемпионом-2008 в парном разряде.

Федерер занимает 4-е место в рейтинге ATP. Он пропустит остаток текущего сезона.