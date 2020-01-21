Лидер парного рейтинга ATP отстранен из-за положительной допинг-пробы

Колумбийский теннисист Роберт Фара временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ITF. В пробе от 17 октября 2019 года обнаружен стероид болденон. Срок отстранения начинается с 21 января.

Фара ранее заявил, что получил уведомление о положительном тесте. При этом 7 октября он сдал отрицательный тест, а всего за год его проверяли 15 раз, и все результаты были отрицательными.

Фара и еще один представитель Колумбии Хуан Себастьян Кабаль делят лидерство в рейтинге ATP в парном разряде.