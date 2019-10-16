Лайович — в 1/4 финала турнира «ВТБ Кубок Кремля»
16 октября 2019, 18:47
Серб Душан Лайович, посеянный на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под четвертым номером", вышел в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл чеха Лукаша Росола — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.
За право выйти в полуфинал Лайович поспорит с французом Адрианом Маннарино.
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 939 220 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Душан Лайович (Сербия, 4) — Лукаш Росол (Чехия, Q) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3