Серб Душан Лайович, посеянный на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под четвертым номером", вышел в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл чеха Лукаша Росола — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

За право выйти в полуфинал Лайович поспорит с французом Адрианом Маннарино.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Душан Лайович (Сербия, 4) — Лукаш Росол (Чехия, Q) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3