Лайович стал первым полуфиналистом турнира в Монте-Карло

Сербский теннисист Душан Лайович вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло, обыграв в четвертом круге Лоренцо Сонего из Италии – 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
В следующем раунде 28-летний Лайович встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Душан Лайович (Сербия) – Лоренцо Сонего (Италия, Q) – 6:4, 7:5
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