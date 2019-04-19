Лайович стал первым полуфиналистом турнира в Монте-Карло

Сербский теннисист Душан Лайович вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло, обыграв в четвертом круге Лоренцо Сонего из Италии – 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

В следующем раунде 28-летний Лайович встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Душан Лайович (Сербия) – Лоренцо Сонего (Италия, Q) – 6:4, 7:5