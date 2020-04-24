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La Parisien: «Ролан Гаррос» стартует в конце сентября

24 апреля 2020, 11:59
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Стала известна новая дата проведения «Ролан Гарроса», сообщает La Parisien.

По сведениям источника, турнир пройдет с 27 сентября по 11 октября. Изначально «Ролан Гаррос» должен был состояться с 18 мая по 7 июня, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 732 737 человек. Зафиксировано 191 152 летальных исхода от инфекции, вылечились 751 025 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 886 709 человек. Далее идут — Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (158 183) и Германия (153 129).

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