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Кукушкин уступил в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

20 сентября 2019, 17:28
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В четвертьфинале турнира St. Petersburg Open встречали Жоау Соуза и Михаил Кукушкин. Представитель Португалии одержал победу в двух сетах — 7:6 (10:8), 6:2.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Жоау Соуза (Португалия) — Михаил Кукушкин (Казахстан, 6) — 7:6 (10:8), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2019/

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