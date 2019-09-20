Кукушкин уступил в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге
20 сентября 2019, 17:28
В четвертьфинале турнира St. Petersburg Open встречали Жоау Соуза и Михаил Кукушкин. Представитель Португалии одержал победу в двух сетах — 7:6 (10:8), 6:2.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 180 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Жоау Соуза (Португалия) — Михаил Кукушкин (Казахстан, 6) — 7:6 (10:8), 6:2
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