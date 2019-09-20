Кукушкин уступил в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

В четвертьфинале турнира St. Petersburg Open встречали Жоау Соуза и Михаил Кукушкин. Представитель Португалии одержал победу в двух сетах — 7:6 (10:8), 6:2.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Жоау Соуза (Португалия) — Михаил Кукушкин (Казахстан, 6) — 7:6 (10:8), 6:2