Кукушкин проиграл Маннарино во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Представитель Казахстан Михаил Кукушкин проиграл во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» французу Адриану Маннарино — 6:7 (4:7), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 54 минуты.

За право выйти в полуфинал Маннарино сразится с победителем пары Лукаш Росол (Чехия) — Душан Лайович (Сербия).

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино (Франция, 7) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:6 (7:4), 6:2