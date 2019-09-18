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Кукушкин победил Джумхура во втором круге турнира в Санкт-Петербурге и может сыграть с Хачановым

18 сентября 2019, 18:22
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Представитель Казахстана Михаил Кукушкин во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (Россия) победил Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.

В четвертьфинале Кукушкин сыграет с победителем пары Жоау Соуза (Португалия) — Карен Хачанов (Россия)

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Михаил Кукушкин (Казахстан, 6) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — 7:6 (7:2), 6:2

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