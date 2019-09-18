Кукушкин победил Джумхура во втором круге турнира в Санкт-Петербурге и может сыграть с Хачановым
18 сентября 2019, 18:22
Представитель Казахстана Михаил Кукушкин во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (Россия) победил Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины — 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты.
В четвертьфинале Кукушкин сыграет с победителем пары Жоау Соуза (Португалия) — Карен Хачанов (Россия)
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 180 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Михаил Кукушкин (Казахстан, 6) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — 7:6 (7:2), 6:2