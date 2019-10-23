Кукушкин обыграл Чорича на старте турнира в Вене
23 октября 2019, 16:24
Хорват Борна Чорич, посеянный на турнире в Вене (Австрия) под восьмым номером, не смог пробиться во второй круг. В матче первого раунда он проиграл представителю Казахстана Михаилу Кукушкину — 4:6, 4:6.
В 1/8 финала Кукушкин сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 1) — Фернандо Вердаско (Испания).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 296 490 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Михаил Кукушкин (Казахстан) — Борна Чорич (Хорватия, 8) — 6:4, 6:4
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