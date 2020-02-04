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Куэвас вышел во второй раунд турнира в Кордобе, Вердаско вылетел

4 февраля 2020, 08:29
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На турнире АТР в Кордобе (Аргентина) состоялись матчи первого круга.

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас обыграл аргентинца Федерико Дельбониса (7:5, 6:2). Испанец Карлос Табернер выиграл у своего соотечественника Фернандо Вердаско (4:6, 6:1, 6:4).

Кордоба (Аргентина)

Турнир ATP Cordoba Open

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Аттила Балаж (Венгрия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 7:6 (7:3)

Джанлука Маджер (Италия) — Хуан Пабло Фикович (Аргентина, Q) — 6:2, 3:6, 6:2

Пабло Куэвас (Уругвай, 6) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 7:5, 6:2

Карлос Табернер (Испания, Q) — Фернандо Вердаско (Испания, 7) — 4:6, 6:1, 6:4

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