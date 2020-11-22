Колхоф и Мектич выиграли Итоговый турнир года
22 ноября 2020, 20:03
Голландец Весли Колхоф и хорват Никола Мектич выиграли Итоговый турнир года. В финальном матче дуэт обыграл австрийца Юргена Мельцера и француза Эдуара Роже-Васслена.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Весли Колхоф/Никола Мектич (Голландия/Хорватия, 5) — Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 7) — 6:2, 3:6, 10:5
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