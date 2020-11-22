Колхоф и Мектич выиграли Итоговый турнир года

Голландец Весли Колхоф и хорват Никола Мектич выиграли Итоговый турнир года. В финальном матче дуэт обыграл австрийца Юргена Мельцера и француза Эдуара Роже-Васслена.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Весли Колхоф/Никола Мектич (Голландия/Хорватия, 5) — Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 7) — 6:2, 3:6, 10:5