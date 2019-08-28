Кирьосу грозит дисквалификация за обвинения АТР в коррупции

Австралийский теннисист Ник Кирьос может быть дисквалифицирован, сообщает The West Australian. Причина — его критика в адрес АТР.

После победы над Стивом Джонсоном (6:3, 7:6 (7:1), 6:4) в первом раунде US Open у Кирьоса спросили, что он думает о штрафе в 113 тысяч долларов за его поведение на турнире в Цинциннати.

— В любом случае АТР довольно коррумпирована. Меня это абсолютно не заботит, — сказал теннисист. — Почему мы говорим о том, то произошло три недели назад, когда я только что выбил соперника в первом раунде US Open?

Издание сообщает, что Кирьос может быть дисквалифицирован за этот комментарий, и АТР уже изучает этот вопрос