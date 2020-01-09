Кирьос выиграл, но в 1/4 финала между Великобританией и Австралией пока ничья. Все решит матч в парном разряде

Австралиец Ник Кирьос победил британца Кэмерона Норри в четвертьфинальном матче ATP Cup — 6:2. 6:2. Их матч продолжался 1 час 13 минут.

Во второй личной встрече этого четвертьфинала Джонни Эванс обыграл австралийца Алекса де Минару — 7:6(7:4), 4:6, 7:6(7:2). Их матч продолжался 3 часа 27 минут. Таким образом, cчет в противостоянии Великобритания — Австралия — 1:1 и все решит исход матча в парном разряде.

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал (Сидней)

Великобритания — Австралия

Кэмерон Норри — Ник Кирьос — 2:6, 2:6

Дэниэл Эванс — Алекс Де Минаур — 7:6(7:4), 4:6, 7:6(7:2)