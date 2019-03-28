Австралиец Ник Кирьос снялся с грунтового турнира в Хьюстоне (США). Об этом сообщил сам спортсмен в своем Твиттере.
Причиной данного решения названа травма колена.
- Я разочарован сообщить, что мне пришлось сняться с турнира в Хьюстоне. Мне понравилось выступать на этих соревнованиях в прошлом году и я собирался вернуться, но у моего колена другие планы. Мне придется отдохнуть и пройти лечение, - написал теннисист в своем Твиттере.
😔😔– Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 27 марта 2019 г.
No Houston for me.... #BackToOz #HomeTime 🛫✈️🛩 pic.twitter.com/fcjwUcpzXv
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