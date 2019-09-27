Кирьос пообещал вести себя идеально

Австралийский теннисист Ник Кирьос после вынесения наказания за поведение в матче второго раунда турнира в Цинциннати с Кареном Хачановым пообещал вести себя спокойнее.

— В следующие полгода я буду вести себя идеально, — приводит AFP слова Кирьоса.

Теннисист был отстранен на 16 недель от турниров и оштрафован на 25 тысяч долларов. Тем не менее, наказание в силу пока не вступит. Теннисисту предоставили испытательный срок на шесть месяцев, начиная с 30 сентября. Австралиец был наказан за оскорбление зрителей и арбитра. Также он сломал две ракетки во время матча.