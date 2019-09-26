Кирьос пообещал и дальше веселить публику

Австралийский теннисист Ник Кирьос был наказан за поведение в матче второго раунда турнира в Цинциннати с Кареном Хачановым. Кирьос был отстранен на 16 недель от турниров и оштрафован на 25 тысяч долларов. Тем не менее, наказание в силу пока не вступит. Теннисисту предоставили испытательный срок на шесть месяцев, начиная с 30 сентября.

— Ребята, расслабьтесь, я по-прежнему могу играть, — написал Кирьос в Instagram. — Просто пока буду на испытательном сроке. Мои матчи останутся веселыми, просто я буду скрывать свое поведение.

Во время проигранного матча Хачанову Кирьос сломал две ракетки. Видео