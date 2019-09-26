Кирьос отстранен на 16 недель и оштрафован за поведение в матче с Хачановым

Австралийский теннисист Ник Кирьос был наказан за поведение в матче второго раунда турнира в Цинциннати с Кареном Хачановым. Россиянин обыграл соперника в трех сетах — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2. Кирьос ранее уже был оштрафован на 113 тысяч долларов

Как сообщает официальный сайт АТР, австралиец был наказан за оскорбление зрителей и арбитра. Также он сломал две ракетки во время матча. В сообщении указано, что за 12 месяцев теннисист не в первый раз допустил подобные нарушение.

В итоге Кирьос был отстранен на 16 недель от турниров и оштрафован на 25 тысяч долларов. Тем не менее, наказание в силу пока не вступит. Теннисисту предоставили испытательный срок на шесть месяцев, начиная с 30 сентября.

В это время он не должен повторять нарушения, совершенные ранее. Также спортсмен сможет воспользоваться психологической поддержкой, чтобы избежать повторения инцидентов в дальнейшем. Если Кирьос не будет нарушать правила, он сможет избежать наказания (дисквалификации и штрафа).

Во время проигранного матча Хачанову Кирьос сломал две ракетки. Видео