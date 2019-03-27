Кирьос объяснил, почему вступил в перепалку с болельщиком

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал штраф, который теннисист заработал в матче 1/8 финала турнира ATP в Майами с Борной Чоричем. Напомним, что Кирьос проиграл эту встречу и не смог пробиться в четвертьфинал соревнований.

В ходе третьей партии австралицец вступил в словесную перепалку с болельщиком и был наказан на гейм.

- Те ребята на трибунах заплатили, чтобы посмотреть на мою игру, а после этого начали выкрикивать мне какие-то нелепые фразы. Я играл 2 часа 20 минут, и тут парень кричит мне: "Давай. Сыграй в теннис!". Я не буду мириться с этим – поэтому я и послал его. Может быть, мне не стоило так поступать, но это была далеко не то, что я хотел услышать в самый тяжелый момент игры.