Керри и Гарин вышли в полуфинал турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Сэм Керри вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне.

В матче третьего раунда он победил серба Янко Типсаревича – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

В другой игре дня чилиец Кристиан Гарин добился победы над Анри Лааксоненом из Швейцарии – 6:3, 6:2.

В полуфинале Керри и Гарин сыграют между собой.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 583 585 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Сэм Керри (США, 8) – Янко Типсаревич (Сербия, WC) – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)

Кристиан Гарин (Чили) – Анри Лааксонен (Швейцария, Q) – 6:3, 6:2