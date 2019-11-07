Кецманович вышел в полуфинал Next Gen ATP Finals

Серб Миомир Кецманович вышел в полуфинал турнира Next Gen ATP Finals. В третьем матче группового этапа он победил испанца Алехандро Давидовича — 4:1, 4:1, 4:3(8:6).

Милан (Италия)

Турнир ATP Next Gen ATP Finals

Призовой фонд 1 400 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Миомир Кецманович (Сербия, 5) — Алехандро Давидович (Испания, 7) — 4:1, 4:1, 4:3(8:6)