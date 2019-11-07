Кецманович вышел в полуфинал Next Gen ATP Finals
7 ноября 2019, 18:38
Серб Миомир Кецманович вышел в полуфинал турнира Next Gen ATP Finals. В третьем матче группового этапа он победил испанца Алехандро Давидовича — 4:1, 4:1, 4:3(8:6).
Милан (Италия)
Турнир ATP Next Gen ATP Finals
Призовой фонд 1 400 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Миомир Кецманович (Сербия, 5) — Алехандро Давидович (Испания, 7) — 4:1, 4:1, 4:3(8:6)
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