Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о конфликте с россиянином Даниилом Медведевым во время матча ATP Cup. Игра закончилась победой россиянина со счетом 6:3, 7:6, но во втором сете Медведев выражал недовольство, когда Рууд не извинился, попав мячом в трос. После окончания матча они говорили именно об этом, по словам норвежца.

— Были некоторые комментарии во втором сете, которые мы обсудили, — цитирует NRK Рууда. — Допустима злость, а иногда и вспышки гнева. Но я думаю, что все игроки понимают, когда в матче появляются «горячие моменты» — тогда можно набросить дерьма. Но я согласен с его жалобами.