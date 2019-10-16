Карен Хачанов: «Сумел выжить только благодаря поддержке зрителей»

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что сумел «выжить» в трехсетовом матче с немцем Филиппом Кольшрайбером только благодаря болельщикам, сообщает ТАСС.

Встреча второго круга завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7) в пользу 23-летнего российского спортсмена. По ходу третьего сета Хачанов, посеянный на турнире под вторым номером, отыграл пять матчболов.

— Сегодня был сложнейший матч, и я сумел выжить только благодаря поддержке зрителей, — сказал Хачанов. — Честно говоря, я не ожидал, что столько народу придет на первый матч. После того, как я выжил в такой встрече, то тем более постараюсь защитить титул.