Карен Хачанов: «Давно не было столько времени дома»

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как проходит его режим самоизоляции. По словам спортсмена, он пытается поддерживать форму и быть готовым к возобновлению сезона в любое время.

— Есть свои плюсы. Могу дома побыть с женой, с сыном. Давно не было времени столько находиться дома, уже не помню, сколько лет. Стараюсь тренироваться по 2-2,5 часа.

Как прилетел из Лос-Анджелеса, дней 5 отдохнул, ничего не делал, но потом принял решение тренироваться. Неизвестно, когда сезон возобновиться. Прислали план, я его выполняю.

Когда в Москве еще не было ничего закрыто, удалось пару раз съездить, потренироваться.

Читаю книги, смотрю сериалы, в настольные игры играем. Вышел новый сезон «Casa de Papel» («Бумажный дом»), еще не смотрели. Из последнего посмотрели «Джентльменов».