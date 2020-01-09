Капитан сборной Аргентины: «У нас хорошие шансы против России»

Капитан сборной Аргентины Гаудио Гастон поделился ожиданиями от четвертьфинальной встречи на ATP Cup c командой России. В ее составе сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов.

— Все знают уровень тенниса Медведева и Хачанова в два последних года, — приводит слова Гастона пресс-служба турнира. — Последний год Медведева был просто невероятным. Нам будет очень трудно. Но при такой игре, как на групповом этапе, думаю, у нас довольно хорошие шансы.