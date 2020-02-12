Кафельников спрогнозировал падение Медведева в рейтинге ATP к концу сезона

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в Twitter попросил эксперта Даррена Кэхилла спрогнозировать топ-10 рейтинга ATP на конец сезона. Специалист составил следующий список: Джокович, Надаль, Тим, Федерер, Зверев, Медведев, Рублев, Циципас, Вавринка, Раонич. Кафельников не согласился с ним.

— Медведев не сможет повторить результаты прошлого лета в этом году, — написал Кафельников. — И я сомневаюсь, что он наберет очки на грунте, так что будеn в лучшем случае 15-м (надеюсь, что ошибаюсь).