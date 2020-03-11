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Кафельников ответил на обвинение Брайанов в предложении поделить призовые перед финалом турнира

11:55
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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников отметил, что обвинения Боба и Майка Брайанов поделить призовые перед финалом турнира в Индиан-Уэлсе в 2003 году не имеют под собой оснований.

— Я никак не могу это прокомментировать, — цитирует РБК Кафельникова. — Кто это сказал, Боб или Майк, я даже не знаю кто это сказал, они настолько одинаково выглядят. Кто из них правша или левша? Встречались ли мы? Мы всегда встречаемся в раздевалках, разговариваем. Но о чем мы говорили 17 лет назад говорили я не помню, и не понимаю, как можно такое фантазировать.

Боб и Майк Брайан вспомнили, как Кафельников и Феррейра предложили им разделить призовые перед финалом турнира

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5e68988e9a7947e0871aa597?ruid=uUjlA145wy58u4M7AxbXAg==

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