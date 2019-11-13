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Кафельников не смог объяснить поражение Медведева от Надаля

13 ноября 2019, 20:37
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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников не смог объяснить случившееся в третьем сете матча Итогового турнира ATP между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем. Россиянин вел по ходу решающего сета со счетом 5:1, но уступил на тай-брейке.

— Не верю своим глазам что сейчас происходит в Лондоне, — написал Кафельников по ходу третьего сета в своем Twitter. — Если у вас есть объяснение на то, что произошло только что в Лондоне, то у меня абсолютно no comments.

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