Кафельников не смог объяснить поражение Медведева от Надаля

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников не смог объяснить случившееся в третьем сете матча Итогового турнира ATP между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем. Россиянин вел по ходу решающего сета со счетом 5:1, но уступил на тай-брейке.

— Не верю своим глазам что сейчас происходит в Лондоне, — написал Кафельников по ходу третьего сета в своем Twitter. — Если у вас есть объяснение на то, что произошло только что в Лондоне, то у меня абсолютно no comments.