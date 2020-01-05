Италия обыграла Норвегию в группе на ATP Cup

Сборная Италии обыграла Норвегию (2:1) в группе D на теннисном турнире ATP Cup, который проходит в Австралии. Эти команды выступают в одной группе с Россией и США. Ранее россияне в составе Даниила Медведева и Карена Хачанова обыграли итальянцев (3:0), сегодня Россия встретится с США.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Группа D (Перт)

Италия — Норвегия

Стефано Травалья — Виктор Дурасович — 6:1, 6:1

Фабио Фоньини — Каспер Рууд — 2:6, 2:6

Симоне Болелли/Фабио Фоньини — Виктор Дурасович/Каспер Рууд — 6:3, 7:6 (7:3)

Группа F (Брисбен)

Канада — Австралия

Феликс Оже-Альяссим — Джон Миллмэн — 4:6, 2:6

Денис Шаповалов — Алекс Де Минаур — 7:6 (8:6), 4:6, 2:6

Группа C (Сидней)

Болгария — Молдавия

Димитар Кузманов — Александр Козбинов — 6:1, 7:5

Григор Димитров — Раду Албот — 6:2, 6:3

Бельгия — Великобритания

Стив Дарсис — Кэмерон Норри — 6:2, 6:4