Италия обыграла Норвегию в группе на ATP Cup
Сборная Италии обыграла Норвегию (2:1) в группе D на теннисном турнире ATP Cup, который проходит в Австралии. Эти команды выступают в одной группе с Россией и США. Ранее россияне в составе Даниила Медведева и Карена Хачанова обыграли итальянцев (3:0), сегодня Россия встретится с США.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Группа D (Перт)
Италия — Норвегия
Стефано Травалья — Виктор Дурасович — 6:1, 6:1
Фабио Фоньини — Каспер Рууд — 2:6, 2:6
Симоне Болелли/Фабио Фоньини — Виктор Дурасович/Каспер Рууд — 6:3, 7:6 (7:3)
Группа F (Брисбен)
Канада — Австралия
Феликс Оже-Альяссим — Джон Миллмэн — 4:6, 2:6
Денис Шаповалов — Алекс Де Минаур — 7:6 (8:6), 4:6, 2:6
Группа C (Сидней)
Болгария — Молдавия
Димитар Кузманов — Александр Козбинов — 6:1, 7:5
Григор Димитров — Раду Албот — 6:2, 6:3
Бельгия — Великобритания
Стив Дарсис — Кэмерон Норри — 6:2, 6:4