Испания обыграла Грузию на ATP Cup благодаря победам Надаля и Агута
4 января 2020, 16:27
Испания одержала победу над Грузией в ходе противостояния в группе В на ATP Cup. В первом матче Роберто Баутиста Агут не оставил шансов Александру Метревели — 6:0, 6:0. А во второй встрече Рафаэль Надаль оказался сильнее Николоза Басилашвили — 6:3, 7:5.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа B (Перт)
Испания — Грузия
Роберто Баутиста Агут — Александр Метревели — 6:0, 6:0;
Рафаэль Надаль — Николоз Басилашвили — 6:3, 7:5
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