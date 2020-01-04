Испания обыграла Грузию на ATP Cup благодаря победам Надаля и Агута

Испания одержала победу над Грузией в ходе противостояния в группе В на ATP Cup. В первом матче Роберто Баутиста Агут не оставил шансов Александру Метревели — 6:0, 6:0. А во второй встрече Рафаэль Надаль оказался сильнее Николоза Басилашвили — 6:3, 7:5.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B (Перт)

Испания — Грузия

Роберто Баутиста Агут — Александр Метревели — 6:0, 6:0;

Рафаэль Надаль — Николоз Басилашвили — 6:3, 7:5