Венгр Хуберт Хуркач победил португальца Жоау Соузу (6:3, 7:5) в матче первого круга турнира в Кицбюэле (Австрия).

На турнире WTA в Стамбуле (Турция) испанка Сара Соррибес Тормо вышла во второй круг благодаря тому, что ее соперница, Хизер Уотсон, снялась с матча.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 542 695 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:3, 7:5

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Хизер Уотсон (Великобритания, 5) — 3:2 отказ 2-го игрока