Хуркач выиграл первый титул в карьере, победив Пэра в финале турнира в Уинстон-Салеме

Поляк Хуберт Хуркач в финале турнира в Уинстон-Салеме (США) победил француза Бенуа Пэра — 6:3, 3:6, 6:3. Для Хуркача это первый титул в карьере, в рейтинге ATP он занимает 41-ю позицию. Продолжительность противостояния составила 1 час и 59 минут.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 3) — Бенуа Пэр (Франция, 1) — 6:3, 3:6, 6:3