Хорватия обыграла Австрию на ATP Сup благодаря победам Чорича и Чилича

Хорватия обыграла Австрию на ATP Сupв рамках противостояния в группе Е. В первом матче Марин Чилич оказался сильнее Денниса Новака — 6:7(4:7), 6:4, 6:4. А во второй встрече Борна Чорич обыграл Доминика Тима — 7:6(7:4), 2:6, 6:3.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа E (Сидней)

Австрия — Хорватия

Деннис Новак — Марин Чилич — 7:6(7:4), 4:6, 4:6