Хорватия обыграла Австрию на ATP Сup благодаря победам Чорича и Чилича
4 января 2020, 16:06
Хорватия обыграла Австрию на ATP Сupв рамках противостояния в группе Е. В первом матче Марин Чилич оказался сильнее Денниса Новака — 6:7(4:7), 6:4, 6:4. А во второй встрече Борна Чорич обыграл Доминика Тима — 7:6(7:4), 2:6, 6:3.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа E (Сидней)
Австрия — Хорватия
Деннис Новак — Марин Чилич — 7:6(7:4), 4:6, 4:6
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