Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов в первом круге Уимблдона в четырех сетах обыграл корейца Квона Суну – 7:6(8:6), 6:4, 4:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа и 10 минут. За право выйти в третий раунд 10-я ракетка турнира сразится с испанцем Фелисиано Лопесом.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 10) – Квон Суну (Корея, Q) – 7:6(8:6), 6:4, 4:6, 7:5

Робин Хаасе (Голландия) - Йозеф Ковалик (Словакия) - 6:1, 6:3, 6:1