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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в ОАЭ, где может сыграть с Джоковичем

17:29
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Россиянин Карен Хачанов в матче второго круга на турнире в ОАЭ в двух сетах победил австрийца Денниса Новака.

В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) - Филипп Кольшрайбер (Германия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 7) — Деннис Новак (Австрия, Q) — 6:3, 6:4

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/atp/dubai/2020/

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