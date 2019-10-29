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Хачанов вылетел во втором круге турнира в Париже

17:20
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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира в Париже — 7:6 (7:5), 3:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Штруфф в третьем раунде сыграет с победителем пары Жо-Вилфрид Цонга — Маттео Берреттини.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карен Хачанов (Россия, 8) — 7:6 (7:5), 3:6, 7:5

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