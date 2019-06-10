Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP

Россиянин Карен Хачанов поднялся на девятое место в рейтинге ATP. 23-летний теннисист на завершившемся Открытом чемпионате Франции дошел до четвертьфинала, что я вляется для него лучшим результатом на турнирах "Большого шлема".

Первое место сохранил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, в 12-й раз выигравший Roland Garros, замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP

Положение на 10 июня

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) - 12715 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6670

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4685

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4360

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4215

7 (7). Кеи Нишикори (Япония) - 4040

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3565

9 (11). Карен Хачанов (Россия) - 2980

10 (12). Фабио Фоньини (Италия) - 2785...

13 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625...

81 (77). Андрей Рублев (Россия) - 706.

* - положение в предыдущем рейтинге