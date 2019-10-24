Хачанов в 1/4 финала турнира в Вене сыграет со Шварцманом
17:58
Аргентинец Диего Шварцман во втором круге турнира в Вене (Австрия) в трех сетах победил американца Сэма Керри — 6:7(5:7), 6:4, 7:6(7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 43 минуты.
За право выйти в полуфинал Шварцман сразится с россиянином Кареном Хачановым.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 296 490 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Диего Шварцман (Аргентина, 5) — Сэм Керри (США) — 6:7(5:7), 6:4, 7:6(7:5)
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