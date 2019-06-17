Хачанов сохранил девятую строчку в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов​ остался на девятой строчке в рейтинге ATP.

Даниил Медведев занимает 13-е место, Андрей Рублев​ поднялся на три позиции (78), несмотря на поражение в квалификации турнира в Галле.

Первое место сохранил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третью строчку занимает швейцарец Роджер Федерер​.

Рейтинг ATP

Положение на 17 июня

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) – 12715 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 4685

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4360

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4215

7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4040

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3565

9 (9). Карен Хачанов (Россия) – 2980

10 (10). Фабио Фоньини (Италия) – 2785

13 (13). Даниил Медведев (Россия) – 2625

78 (81). Андрей Рублев (Россия) – 706.

* – положение в предыдущем рейтинге