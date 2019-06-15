Хачанов рассказал, что хотел бы сыграть с Маратом Сафиным

Россиянин Карен Хачанов рассказал, с кем из теннисистом он хотел бы сыграть.

– Я бы хотел сыграть с Маратом Сафиным, потому что он был одним из моих любимых теннисистов в то время, и я хотел бы играть против него, – приводит Gio Journal слова Хачанова. – Люди сравнивают меня с ним, и мне было бы интересно узнать, чем отличается наш уровень игры. Также сыграл бы с Андре Агасси и Питом Сампрасом, конечно.

Напомним, что Хачанов поднялся на девятое место в рейтинге ATP. 23-летний теннисист на завершившемся Открытом чемпионате Франции дошел до четвертьфинала, что я вляется для него лучшим результатом на турнирах "Большого шлема".